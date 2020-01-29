بومبيو يوافق على المثول أمام الكونجرس بشأن العلاقة مع العراق وإيران

قالت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران.

وأكد النائب إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه تحدث مع بومبيو يوم الثلاثاء وإن الوزير وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة.



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ويضغط أعضاء في الكونجرس، بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة بالعراق هذا الشهر.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير/كانون الثاني لكن الوزير رفض الحضور.

ووضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح الجمعة 3 يناير/كانون الثاني نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قرب مطار بغداد.

وعلى إثر هذه الأحداث ردت إيران بقصف قاعدة عين الأسد الجوية، التي يوجد بها جنود أمريكيون في العراق دون سقوط قتلى.