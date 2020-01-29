فرنسا: سندرس عن كثب خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط

قالت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن باريس ستدرس خطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط "عن كثب".

ورحبت الخارجية الفرنسية بخطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، والتي أزاح الستار عنها خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء.

وطالبت بأن تلتزم أي خطة سلام في الشرق الأوسط بالقوانين والمقررات الدولية، في تعقيب منها على "صفقة القرن".

وأكدت أن حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) أمر ضروري من أجل الوصول إلى خطة سلام دائم بالشرق الأوسط.



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وكان ترامب أعلن، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحاً أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.



وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن حزمة المقترحات المحزنة التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنتهك القانون الدولي وتجرد الفلسطينيين من حقوقهم.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، مؤكدا أنها لن تمر وسوف تذهب على يد الشعب الفلسطيني إلى زوال.