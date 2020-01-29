باريس تؤكد تمسكها بحل الدولتين في الشرق الأوسط "طبقا للقانون الدولي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - متظاهرون فلسطينيون يحرقون لافتات عليها صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفضا لخطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط أكدت فرنسا الأربعاء على ضرورة حل دولتين في الشرق الأوسط يراعي القانون الدولي، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأعربت باريس عن "قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان.

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