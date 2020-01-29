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البنتاغون يعلن إصابة 50 جنديا في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

البنتاغون يعلن إصابة 50 جنديا في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إصابة 50 عسكريا بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة "عين الأسد" العسكرية غربي العراق.

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وذكر المتحدث باسم البنتاغون توماس كامبل، في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أنه "اعتبارا من اليوم، تم تشخيص 50 من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية بإصابات في الدماغ"، مشيرا إلى أن الأعراض تشمل الإصابات الارتجاجية والصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

 

وتابع: "من بين هؤلاء الـ 50، تم علاج 31 من أعضاء الخدمة في العراق وأُعيدوا إلى الخدمة، بما في ذلك 15 من أعضاء الخدمة الإضافيين الذين تم تشخيصهم منذ التقرير السابق، فيما نقل 18 إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحص والعلاج، فضلا عن ذلك نقل أحدهم إلى الكويت قبل أن يعود إلى الخدمة من جديد"

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