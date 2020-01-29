- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاغون يعلن إصابة 50 جنديا في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إصابة 50 عسكريا بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة "عين الأسد" العسكرية غربي العراق.
وذكر المتحدث باسم البنتاغون توماس كامبل، في بيان، مساء أمس الثلاثاء، أنه "اعتبارا من اليوم، تم تشخيص 50 من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية بإصابات في الدماغ"، مشيرا إلى أن الأعراض تشمل الإصابات الارتجاجية والصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان، وذلك حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وتابع: "من بين هؤلاء الـ 50، تم علاج 31 من أعضاء الخدمة في العراق وأُعيدوا إلى الخدمة، بما في ذلك 15 من أعضاء الخدمة الإضافيين الذين تم تشخيصهم منذ التقرير السابق، فيما نقل 18 إلى ألمانيا لإجراء مزيد من الفحص والعلاج، فضلا عن ذلك نقل أحدهم إلى الكويت قبل أن يعود إلى الخدمة من جديد"
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون يعلن إصابة 50 جنديا في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.