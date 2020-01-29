وزير الخارجية الأمريكي يوافق على الإدلاء بشهادته حول إيران أمام الكونجرس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكدت لجنة بمجلس النواب الأمريكي، أنها توصلت إلى اتفاق مع وزير الخارجية مايك بومبيو على الإدلاء بشهادته في جلسة عامة بخصوص السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران، بعد التهديد باستدعائه بسبب رفضه في السابق المثول أمام اللجنة.



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وذكر إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أنه تحدث مع بومبيو يوم الثلاثاء، ووافق الوزير على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية التي تعقدها اللجنة.

ويضغط أعضاء في الكونجرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنتها طائرة أمريكية مسيرة في العراق هذا الشهر.

وحاولت لجنة الشؤون الخارجية من قبل تحديد موعد لجلستين على الأقل مع بومبيو، وكان من المقرر انعقاد إحداهما اليوم الأربعاء الموافق الـ 29 من يناير/ كانون الثاني لكن الوزير رفض الحضور