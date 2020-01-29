الخارجية: بدء اجتماعات مصر والسودان بواشنطن لمناقشة أزمة سد النهضة

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بدء الاجتماعات التي دعت إليها الإدارة الأمريكية كل من مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تنعقد يومي 28 و29 يناير 2020 في واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات بدأت بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان، وبحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي.
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