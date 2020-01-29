نقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الصحة الإماراتية إعلانها اليوم الأربعاء 29 يناير، تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان بوسط الصين وفقا لوكالة رويترز. ولم يتضح حتى الآن عدد من أصيبوا بالفيروس في الإمارات. ولم ترد وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي على طلب تعقيب للوكالة الشهيرة أُرسل بالبريد الإلكتروني.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | «لم يتضح حتى الآن عدد الإصابات » .. كورونا يصل الشرق الأوسط .. أول إصابة جماعية بالفيروس القاتل قادمة من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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