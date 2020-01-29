أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنّ "وحدات من قواتنا المسلحة في ريف إدلب الجنوبي تابعت عمليّاتها العسكريّة الهادفة إلى وضع حدّ لجرائم التنظيمات الإرهابية، الّتي تستمرّ باستهداف المناطق الآمنة والمدنيّة ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخّخة".
وأوضحت في بيان، أنّ "وحدات الجيش تطهّر قرى وبلدات عدّة في ريف إدلب الجنوبي من الإرهاب، بينها معرة النعمان، دير الشرقي، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، دير الغربي، كفرباسيل، بابولين ومعصران".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري: نتابع هجومنا بريف إدلب الجنوبي وطهرنا قرى وبلدات عدة هناك من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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