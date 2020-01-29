الجيش السوري: نتابع هجومنا بريف إدلب الجنوبي وطهرنا قرى وبلدات عدة هناك من الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنّ "وحدات من قواتنا المسلحة في ​ريف إدلب الجنوبي​ تابعت عمليّاتها العسكريّة الهادفة إلى وضع حدّ لجرائم التنظيمات ​الإرهاب​ية، الّتي تستمرّ باستهداف المناطق الآمنة والمدنيّة ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخّخة".

وأوضحت في بيان، أنّ "وحدات الجيش تطهّر قرى وبلدات عدّة في ريف إدلب الجنوبي من الإرهاب، بينها ​معرة النعمان​، دير الشرقي، معرشمارين، تلمنس، معرشمشة، الدانا، كفروما، الحامدية، دير الغربي، كفرباسيل، بابولين ومعصران".