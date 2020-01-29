حكومة بوركينا فاسو: مقتل 39 شخصا في هجوم إرهابي على قرية بشمال البلاد

أعلنت الحكومة في ​بوركينا فاسو​ "مقتل 39 شخصًا في هجوم "إرهابي" على قرية في إقليم سوم بشمال البلاد".

يأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع من مقتل 36 مدنيًّا على يد متشدّدين مسلّحين، في إطار موجة من ​العنف​ في الدولة الواقعة بغرب ​إفريقيا​.

مع الإشارة إلى أنّ الهجمات الإرهابيّة في بوركينا فاسو أدّت إلى سقوط حوالي 800 قتيل منذ عام 2015.