لفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي النائب إليوت إنجل، إلى "أنّه تحدّث مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، الّذي وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية الّتي تعقدها اللجنة في المجلس، تتعلّق بالسياسة الأميركية تجاه العراق وإيران؛ والإدلاء بشهادته".
ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة أميركيّة مسيّرة في العراق في 3 كانون الثاني الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة بالكونغرس: بومبيو وافق على الإدلاء بشهادة حول السياسة تجاه العراق وإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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