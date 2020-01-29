لجنة بالكونغرس: بومبيو وافق على الإدلاء بشهادة حول السياسة تجاه العراق وإيران

لفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في ​الكونغرس الأميركي​ النائب ​إليوت إنجل​، إلى "أنّه تحدّث مع وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​، الّذي وافق على حضور جلسة منفصلة عن جلسة الميزانية السنوية الّتي تعقدها اللجنة في المجلس، تتعلّق بالسياسة الأميركية تجاه ​العراق​ و​إيران​؛ والإدلاء بشهادته".

ويضغط أعضاء في الكونغرس، من بينهم جمهوريون، على إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لتقديم مزيد من المعلومات عن مقتل القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​ في ضربة شنّتها طائرة أميركيّة مسيّرة في العراق في 3 كانون الثاني الحالي.