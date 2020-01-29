الخطوط الجوية البريطانية تعلق الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين وشنغهاي

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، تعليق حجز الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين وشانغهاي حتى آذار المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم "تسجيل 25 حالة وفاة إضافيّة بفيروس "كورونا" المستجدّ في مقاطعة هوبي (Hubei) في وسط الصين، بؤرة تفشّي هذا الفيروس التنفّسي المميت"، ما يرفع عدد الوفيات إلى 131 جرّاء هذا الوباء المتفشّي في البلاد.
وأفادت السلطات ايضا بـ"تسجّيل 840 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة نفسها"، ما يرفع إلى أكثر من 5300 العدد الإجمالي للإصابات في أنحاء البلاد.
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