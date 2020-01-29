ديلي تلغراف: خطة ترامب للسلام تسلم الضفة الغربية لإسرائيل

رأت صحيفة "​الديلي تلغراف​" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "خطة ترامب للسلام تسلم ​الضفة الغربية​ ل​إسرائيل​"، أن الخطة المقترحة من قبل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحطم عقوداً من الإجماع الدولي حول كيفية حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتعيد رسم خارطة حدود منطقة ​الشرق الأوسط​ بشكل جذري لصالح ​اسرائيل​".

وشددت الصحيفة في مقال آخر على انه "لن يقبل ​الفلسطينيون​ أبدا ​صفقة القرن​ أحادية الجانب"، معتبرة أن الكثيرين باتوا يتساءلون هل ما أعلن عنه ترامب بالفعل اتفاق للسلام أم هو مجرد صفقة تخدم بشكل واضح مصالح ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جهتها، نشرت ​صحيفة الغارديان​، مقالا بعنوان "إدانة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط" في إشارة إلى رد الفعل الفلسطيني للخطة التي لم يؤخذ رأيهم حولها بل لم تعرض عليهم.