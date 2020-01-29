أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية "أنّنا نرحّب بخطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وسندرسها بعناية"، مشدّدةً على "وجوب أن تتوافق أي خطة للسلام في الشرق الأوسط مع القانون الدولي والمعايير المُتّفق عليها دوليًّا".
وأكّدت أنّ "حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضروري للتوصّل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، لافتةً إلى "أنّنا سنواصل العمل مع الشركاء الأوروبيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا: نرحب بخطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط ويجب أن تتوافق مع القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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