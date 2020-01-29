هزة أرضية بقوة 4.5 درجات ضربت ضواحي سومار غربي إيران

ذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة ​طهران​، أنّ "​هزة أرضية​ بقوّة 4.5 درجات على مقياس "ريختر" ضربت ضواحي مدينة سومار في محافظة ​كرمانشاه​ غربي ​إيران​". وأوضحت في تقرير، أنّ "الهزة وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 33.67 والطول الشرقي 45.68 درجة وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، على بعد 22 كم من مدينة سومار و 51 كم من مدينة صالح اباد و 54 كم من مدينة زرنة".

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