نجم: الاجتماع مع وفد الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان بناء

اشارت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "اجتماع البارحة مع وفد الهيئة الإدارية ل​نادي قضاة لبنان​ كان بناء، وقد بحثنا فيه سبل تكريس استقلالية ​السلطة​ القضائية وتعزيز الشفافية والمساءلة." إضغط للمزيد

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