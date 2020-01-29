قيومجيان: لا للتوطين نعم لحلول تصنع سلاماً حقيقياً ولا تنتج مزيداً من الحروب

اشار الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نقف مع قرار ​الشعب الفلسطيني​ بحل عادل وشامل لقضيته، يضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها ​القدس الشرقية​، ويؤمّن عودة اللاجئين الى الأراضي الفلسطينية".

اضاف قيومجيان قائلا "لا للتوطين نعم لحلول تصنع سلاماً حقيقياً ولا تنتج مزيداً من الحروب".