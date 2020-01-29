اشار الوزير السابق ريشارد قيومجيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نقف مع قرار الشعب الفلسطيني بحل عادل وشامل لقضيته، يضمن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤمّن عودة اللاجئين الى الأراضي الفلسطينية".
اضاف قيومجيان قائلا "لا للتوطين نعم لحلول تصنع سلاماً حقيقياً ولا تنتج مزيداً من الحروب".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان: لا للتوطين نعم لحلول تصنع سلاماً حقيقياً ولا تنتج مزيداً من الحروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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