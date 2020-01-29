اجتماع أمني في مطرانية زحلة للروم الأرثوذكس لعرض الأوضاع الأمنية

عُقد اجتماع أمني موسع في مطرانية زحلة للروم الأرثوذكس ضم اساقفة المدينة، عصام يوحنا درويش، جوزف معوض، انطونيوس الصوري وبولس سفر، رئيس بلدية زحلة – المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب بالإضافة الى عدد من قادة الأجهزة الأمنية ورئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، رئيس جمعية تجار البربارة كمال شمعون والهيئة الزحلية، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية في زحلة والجوار.
ودعا المجتمعون في بيان الى "مضاعفة التنسيق بين الاجهزة الأمنية لردع المخلّين بالأمن ولتأمين العيش بأمان واستقرار لأبناء زحلة والجوار"، مشددين على "ضرورة الاسراع بتركيب كاميرات لمراقبة السرقات والتعديات"، وطلبوا من "كل مواطن ان يكون خفيراً مسؤولاً، يتصل عند الضرورة بارقام الاجهزة الامنية الساخنة".
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