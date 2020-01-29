اجتماع أمني في مطرانية زحلة للروم الأرثوذكس لعرض الأوضاع الأمنية

عُقد اجتماع أمني موسع في مطرانية زحلة للروم الأرثوذكس ضم اساقفة المدينة، ​عصام يوحنا درويش​، ​جوزف معوض​، انطونيوس الصوري و​بولس سفر​، رئيس ​بلدية زحلة​ – ​المعلقة​ و​تعنايل​ المهندس اسعد زغيب بالإضافة الى عدد من ​قادة الأجهزة الأمنية​ ورئيس ​جمعية تجار زحلة​ ​زياد سعادة​، رئيس جمعية تجار ​البربارة​ كمال شمعون والهيئة الزحلية، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية في زحلة والجوار.

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ودعا المجتمعون في بيان الى "مضاعفة التنسيق بين ​الاجهزة الأمنية​ لردع المخلّين بالأمن ولتأمين العيش بأمان واستقرار لأبناء زحلة والجوار"، مشددين على "ضرورة الاسراع بتركيب كاميرات لمراقبة ​السرقات​ والتعديات"، وطلبوا من "كل مواطن ان يكون خفيراً مسؤولاً، يتصل عند الضرورة بارقام ​الاجهزة الامنية​ الساخنة".