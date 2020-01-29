درويش: ‏لا شرعية حقوقية لأي تسوية تتنازل عن شبر من الاراضي المحتلة

شدد النائب ​علي درويش​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "‏لا شرعية حقوقية لأي تسوية تتنازل عن شبر من الاراضي المحتلة و ‎صفقة القرن تأخذ صفة الإذعان وتناقض ميثاق ​الأمم المتحدة​ وان كل محاولة فرض تسوية سيكون مصيرها المزيد من الأزمات والتصعيد في ​الشرق الأوسط​ ولا سلام الا ان يسلّم الاحتلال بحق شعبنا العربي بأرضه المحتلة."

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