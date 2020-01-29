النشرة: توقيف 3 سوريات في بلدة الماري- حاصبيا لدخولهن المنطقة خلسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب مرجعيون- حاصبيا، أوقفت 3 سوريات في ​بلدة الماري​ قضاء حاصبيا لدخولهن المنطقة خلسة، وقد تم تسليمهن الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​راشيا الفخار​ للتحقيق وأجراء المقتضى القانوني. إضغط للمزيد

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