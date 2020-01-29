مصادر الجمهورية: التوجه لإنجاز الصيغة النهائية للبيان الوزاري بمهلة لا تتجاوز السبت

أكّدت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "التوجّه لدى اللجنة الوزارية المختصّة في إعداد ​البيان الوزاري​ للحكومة، هو إنجاز الصيغة النهائية للبيان، في مهلة لا تتجاوز السبت المقبل"، لافتةً إلى أنّ "اللجنة في عملها تقارب في صياغتها، الواقع الداخلي بكلّ المستجدات الّتي طرأت عليه منذ 17 تشرين الأول الماضي، على أن تصل إلى خلاصات تضمّنها البيان، تستجيب كليًّا لمطالب ​الحراك الشعبي​، وكل ما تتطلّبه الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، وترسم خريطة طريق العلاجات المطلوبة".

وركّزت على أنّ "​مجلس النواب​، وكما تبلّغت ​الحكومة​، على جهوزيّة لعقد جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، فور إقرار البيان الوزاري في ​مجلس الوزراء​"، موضحةً أنّ "اللجنة إذا أنجزت مهمّتها السبت المقبل، فقد يُقرّ البيان في مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، على أن يلي ذلك طبعه وإرساله إلى المجلس النيابي لتوزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد الّذي سيتمّ تحديده لعقد الجلسة، والّذي يُرجّح أن يكون بين منتصف الأسبوع المقبل، أو الثلثاء من الأسبوع الّذي يليه؛ في اعتبار أنّ يوم الإثنين سيكون يوم عطلة رسميّة لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس ​مار مارون​".