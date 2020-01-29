باسيل عن صفقة القرن: وضع القضية يزداد سؤا ووضعنا يزداد ترهلا

علق رئيس تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جبران باسيل​، على ​صفقة القرن​، مذكرا بتصريح له من ​القاهرة​ في 11/9/2018 وجاء فيه: "في كل خطوة تكشفت تنفيذا من هذه الصفقة كان خنوعا لاتخاذ الخطوة التالية. اغتصاب ​القدس​، ضرب المبادرة العربية، يهودية ​الدولة​، وقف المساهمة الأميركية في ​الأونروا​، ضم ​الجولان​. فهل نبقى عاجزين ونشجع على البدء بالخطوة التالية؟وبالتالي لن يكون هناك سلام بل استسلام. ان وضع القضية يزداد سؤا ووضعنا يزداد ترهلا، خاصة مع توالي الضربات الآتية من صفقة القرن التي يتهم البعض منا بالسكوت عنها".

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