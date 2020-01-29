عناية عز الدين: الرد الوحيد على صفقة القرن هو التمسك بخيار المقاومة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​ على ان الرد الوحيد على ​صفقة القرن​ هو التمسك بخيار ​المقاومة​. هذا ما خبرناه في تجربتنا اللبنانية. لو اننا لم نقاوم ولم نحرر لكانت ارض ​الجنوب​ اليوم جزءا من السمسرات والصفقات.

اضاف عز الدين في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "لذلك فان الامل معقود على ​الشعب الفلسطيني​ الذي اثبت على مدى عقود طويلة انه حر وعصي ومقاوم حتى التحرير والعودة".