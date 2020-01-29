عناية عز الدين: الرد الوحيد على صفقة القرن هو التمسك بخيار المقاومة

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة عناية عز الدين على ان الرد الوحيد على صفقة القرن هو التمسك بخيار المقاومة. هذا ما خبرناه في تجربتنا اللبنانية. لو اننا لم نقاوم ولم نحرر لكانت ارض الجنوب اليوم جزءا من السمسرات والصفقات.
اضاف عز الدين في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "لذلك فان الامل معقود على الشعب الفلسطيني الذي اثبت على مدى عقود طويلة انه حر وعصي ومقاوم حتى التحرير والعودة".
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