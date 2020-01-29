أبو الغيط: القراءة الأولى لخطة ترامب تشير لإهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة

لفت الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، الى أن "القراءة الأولى لخطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ للسلام في ​الشرق الأوسط​، تشير إلى إهدار كبير ل​حقوق الفلسطينيين​ المشروعة"، مبينا "أننا نعكف على دراسة الرؤية الأميركية بشكل مدقق، ونحن منفتحون على أي جهد جاد يبذل من أجل تحقيق ​السلام​".

وأعلن ترامب يوم أمس بنود "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.