شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة اقتصاد أنقرة تتفاقم.. شركات المقاولات تعلن إفلاسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركتان تركيتان عاملتان في مجال المقاولات، أعلنتا إفلاسهما أثناء بناء 5 مدارس فى مدينة دينيزلي التركية، وتوقفت عن أعمال الإنشاء قبل أن تنتهي من بناء المدارس، موضحا أن إحدى الشركتين اللتين أعلنتا إفلاسهما كانت تعيد إعمار مدرسة دينيزلي عادل مصطفى موسو أوغلو الابتدائية، التي تدمرت مؤخرًا، رغم الإعلان من قبل على أنها صممت على أساس مقاومتها للزلازل.

من جهتها، انتقدت نائبة دينيزلي ونائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهوري جوليزار بيتشار كاراجا، إسناد بناء المدارس لهذه الشركات التي تحصلت على ملايين الليرات ولم تنته من البناء، رغم أنه جرى الاتفاق على تسليم المباني في 2018.

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وأوضحت جوليزار بيتشار كاراجا، أن الطلاب الأتراك اضطروا إلى السير على الأقدام مسافة 2 كيلو متر للوصول إلى المدرسة البديلة، جراء عدم الانتهاء من بناء المدارس في الوقت المحدد.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن جمعية الصحة والسلامة المهنية التركية، نشرت تقريرًا عن جرائم العمل لعام 2019، وذكرت فيه أن 1736 عاملا، على الأقل، لقوا حتفهم أثناء ممارسة عملهم، وتوفى 8 عمال نتيجة الأمراض المهنية، و99% من العمال الذين فقدوا حياتهم غير مسجلين باتحاد العمال، حيث أوضحت الجمعية فى هذا التقرير، أن 159 عاملا توفوا في شهر يناير، و127 عاملاً في شهر فبراير، و114 عاملا في شهر مارس، و153 عاملا فى شهر أبريل، و164 عاملا في شهر مايو، و131 عاملا فى شهر يونيو، و178 عاملا فى شهر يوليو، و149 عاملا في شهر أغسطس، و147 فى شهر سبتمبر، و158 في شهر أكتوبر، و129 عاملا فى شهر نوفمبر، و127 عاملا في شهر ديسمبر.

وذكر موقع تركيا الآن، أنه فى حين أن 1719 عاملا، بما نسبته 98.68% من العمال الذين لقوا حتفهم، غير مسجلين باتحاد العمال، وتوفي 23 عاملا، بنسبة 1.32%، مسجلون باتحاد العمال الأتراك.