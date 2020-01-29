كندا: ملتزمون بحل الدولتين وندرس تفاصيل "صفقة القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - (أ ش أ):
أعلنت الحكومة الكندية، أنها تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مشددة على التزامها بتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة من خلال إنشاء دولة فلسطينية تعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، وضمان أمن الأخيرة داخل حدودها.
وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبيان، في بيان، إن "كندا تدرك الحاجة الملحة إلى تجديد الجهود من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، وسوف تدرس بعناية تفاصيل المبادرة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط".
وأضاف "لطالما أكدت كندا أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، نحث الأطراف على تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات".
وأكدت الحكومة الكندية استعدادها لدعم الحوار المجدي بين الطرفين نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض القابل للتطبيق.
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