بعد المغرب...مصر تستعد لمراجعة اتفاقها مع تركيا للتبادل التجاري بسبب إشكاليات "الإغراق السلعي"

تزايدت وفق عدة مصادر مهتمة بالشان الاقتصادي المصري مؤخرا حدة الأصوات المطالبة داخل البرلمان ومجتمع الأعمال المصري بضرورة مراجعة إتفاقية التبادل التجاري مع تركيا في ظل عدم تحقيق مصر للاستفادة المرجوة منها، ليتزامن ذلك مع قرب خضوع الاتفاقية لمرحلة التقييم من الجانبين المصري والتركي وفقا لمقتضيات الاتفاق، والتي تقضي بأن يتولى الطرفان خلال عام 2020 التفاوض لتحرير مزيدا من السلع الفلاحية والمنتجات السمكية و الفلاحية المصنعة من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين.

كما شهدت الفترة الأخيرة حسب عدة مراقبين تعدد الشكاوي الخاصة بتزايد إغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية بما ألحق ضرراً للصناعة الوطنية في ظل تراجع قيمة الليرة التركية، ليتزامن ذلك مع إعلان وزارة التجارة والصناعة عزمها إجراء مراجعة لكافة الإتفاقيات التجارية المبرمة وبحث حجم المردود منها، وهو الأمر الذي فسره عدداً من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال المصري بقرب قيام الحكومة بمراجعة الاتفاقية المبرمة مع الجانب التركي بشكل كبير، وأن تسير الحكومة المصرية على خطى نظيرتها المغربية والتي أعلنت يوم الأربعاء الماضي على اتفاقها مع الجانب التركي مراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، في ظل تضررها منها، حيث وصل العجز التجاري مع تركيا إلى نحو ملياري دولار.

هذا و أشار الخبراء إلى أحقية الدولة المصرية في مراجعة مدى استفادتها من كافة الإتفاقيات المبرمة وذلك وفقا لما تنص عليه مبادئ التجارة العالمية، مشيرين إلى ضرورة قيام الحكومة في الوقت ذاته بالتأكيد على التزامها بكافة تعهداتها التجارية وعدم المساس بها لما لذلك من تأثير كبير على حركة رؤوس الأموال الجديدة المستهدف جذبها للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة .

ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، و شهدت العلاقات التجارية الثنائية المصرية التركية تطوراً ملحوظاً بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها ، حيث ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية عام 2007، من 753 مليون دولار عام 2006 إلي 5.3 مليار دولار عام 2018، لتسجل قيمتها الإجمالية منذ تطبيق الإتفاقية نحو 44.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.

ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الصادرات التركية داخل السوق المصرية على حساب قيمة الصادرات المصرية لأسواق تركيا ، حيث بلغ قيمة العجز الدائم بالميزان التجاري منذ دخول الاتفاقية حيز التفعيل حتى عام 2018 نحو 12.8 مليار دولار .

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