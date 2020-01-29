زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب الكاريبي

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الكاريبي بين كوبا وجامايكا، دون إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي).
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 125 كيلومتراً شمال غربي لوكيا، في جامايكا.
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وتم الشعور بالزلزال في مناطق واسعة من كوبا بما في ذلك وسط وشرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية برنسا لاتينا.
كما تسبب الزلزال في إخلاء بعض المباني شاهقة الارتفاع في العاصمة هافانا، رغم أنه لم يتم تسجيل أضرار على الفور.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.
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