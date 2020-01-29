بني ملال.. عمال النظافة يحتجون على تدهور الأوضاع والتمييز!

يعتزم عمال النظافة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تنظيم وقفة إنذارية، اليوم الأربعاء، أمام ولاية جهة بني ملال، إحتجاجا على تدهور الأوضاع والتمييز داخل شركة النظافة.

وأوضح بيان للمكتب النقابي توصل “اليوم24” بنسخة منه، أن استفحال تدهور الأوضاع المادية والمعنوية للعمال دفعت المكتب النقابي لاتخاذ قرار الاحتجاج كشل إنذاري.

وقال سعيد مُرجي نقابي وعامل نظافة، “أن هناك تمييز بين العمال في مجال التعويضات المالية مع استهداف المناضلين النقابيين داخل الشركة الشيء الذي دفعهم للاحتجاج”.

وأضاف المتحذث ذاته، “أن المكتب النقابي لعمال النظافة يطالب بالاستجابة للملف المطالَب الذي كان قد أتفق حوله سابقا”.

من جهته نفى مدير شركة النظافة عبد الحبار في اتصال هاتفي، وجود اَي تمييز بين العمال او تضييق على النقابيين مؤكدا أن شركة تعاقب من خالف القاوانين وفقط.