سليماني يرغب في العودة إلى البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الجزائري، إسلام سليماني، اقترب من الرحيل عن صفوف موناكو الفرنسي لصالح الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد، يدرس الحصول على خدمات سليماني على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن رغبة سليماني هي إنهاء إعارته مع موناكو، والعودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يدعم انتقال المهاجم الجزائري إلى الشياطين الحمر.

وأوضحت الشبكة أن أستون فيلا يراقب الوضع أيضا، بعدما استفسر في وقت سابق عن الصفقة، وعلم أن هناك مفاوضات معقدة بين موناكو وليستر سيتي.

وشددت على أنه لا يوجد بند في عقد سليماني مع موناكو، يسمح له بالمغادرة قبل نهاية الموسم، وبالتالي فإن النادي الفرنسي سيطلب تعويضًا ماليًا، للسماح برحيل اللاعب.