حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي سريع يتمركز في الشمال السوري وإلى الجنوب من تركيا، وتهطل الأمطار مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد على فترات ويسود جو بارد.

ويسود طقس بارد في معظم المناطق، وتتكاثر الغيوم في السماء مع فرصة محدودة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في الأجزاء الشمالية والساحلية. الرياح تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، ويبقى الجو ما بين غائم جزئيا إلى غائم نهارا وبارد نسبيا إلى بارد بوجه عام، ويسود طقس بارد إلى بارد جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تبقى غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا مع سماء غائمة جزئيا إلى غائمة، وتتأثر البلاد تدريجيا بأحوال جوية ماطرة في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة مع هبات قوية وعاصفة أحيانا.

ويوم السبت، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة بشكل ملحوظ في كافة المناطق، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة جدا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.