- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
يسود طقس مستقر وبارد نسبيا في عموم مناطق دولة الامارات الاربعاء، وتظهر السحب العالية بشكل متفرق في سماء الدولة.
أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ويسود طقس لطيف نهارا وبارد نسيا ليلًا، لكنه بارد فوق الجبال العالية.
وتهب الرياح الشمالية الغربية الضعيفة الى معتدلة السرعة التي تعمل على اضطراب البحر بشكل خفيف على السواحل المطلة على الخليج العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.