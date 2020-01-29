توقعات حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء

الأربعاء 29 يناير 2020

يسود طقس مستقر وبارد نسبيا في عموم مناطق دولة الامارات الاربعاء، وتظهر السحب العالية بشكل متفرق في سماء الدولة.



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أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ويسود طقس لطيف نهارا وبارد نسيا ليلًا، لكنه بارد فوق الجبال العالية.

وتهب الرياح الشمالية الغربية الضعيفة الى معتدلة السرعة التي تعمل على اضطراب البحر بشكل خفيف على السواحل المطلة على الخليج العربي.