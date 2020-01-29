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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الجوف، مكة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة، حائل الرياض والشرقية.
كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على جازان، عسير والباحة والطائف.
وتوقعت الهيئة في تقريريها اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، أن تكو الرياح سطحية على الجوف ، الحدود الشمالية والقصيم.
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