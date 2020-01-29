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حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الجوف، مكة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة، حائل الرياض والشرقية.

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كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على  جازان، عسير والباحة والطائف.

وتوقعت الهيئة في تقريريها اليوم الأربعاء، 29/كانون الثاني/2020، أن تكو الرياح سطحية على الجوف ، الحدود الشمالية والقصيم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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