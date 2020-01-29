شاهد.. القاضي هاشم عبداللاه الجفري يوضّح مدى خطورة جريمة الاتجار بالبشر 

الأربعاء 29 يناير 2020

شدد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري على مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والحد من انتشارها بمحافظة حضرموت.



جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي (مدى) تحت عنوان التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، صباح اليوم الثلاثاء بمدينة المكلا، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، وتستهدف الأجهزة القضائية والأمنية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأشار رئيس محكمة استئناف حضرموت الى أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم العصرية التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة وتصدت لها العديد من المنظمات الاقليمية والدولية للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تمسّ الانسان وكرامته.

وحث القاضي هاشم الجفري المشاركين في الورشة على إغناء وإثراء الورشة بالمداخلات القيّمة، والخروج بقرارات وتوصيات هادفة لإيجاد مخارج قانونية تساعد الأجهزة القضائية والأمنية والجهات المختصة في توصيف جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية.

من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي "شاكر محفوظ بُنش" أن هذه الورشة تأتي في إطار الهدف العام لرفع القدرات وتنمية المهارات لدى قضاة المحاكم والنيابات وضباط البحث والجهات المختصة بما فيها المدنية ومنظمات المجتمع المدني، وقال أن أهمية الورشة تكمن في اتصالها بأعمال الضبط القضائي، وأن خطورتها تكمن في الانتهاكات الواردة بحق الانسان وحريته.

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وبيّن القاضي بُنش أن اليمن لا توجد بها تشريعات خاصة تنظم هذه الجريمة وتضع العقوبات عليها، وأضاف أن القوانين الوطنية وضعت بها ثمّة نصوص قانونية تساعد الجهات ذات العلاقة في تحديد الجريمة.

وقدّم عميد كلية الشرطة بحضرموت العميد سالم عبدالله الخنبشي في اليوم الأول من الورشة ورقة عمل حملت عنوان (المسؤولية الجنائية للطبيب في تجارة الأعضاء البشرية)، تطرق خلالها الى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الطبيب، في خيانة الأمانة والمهنة الشريفة التي يحملها.

وناقش المشاركون في الورشة الأطر التشريعية الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر والتطرق الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب الأطر التشريعية الدولية والإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر في القانون العربي والاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر، وأثريت الورشة بالعديد من المداخلات والأطروحات التي تصب في مكافحة هذه الظاهرة.