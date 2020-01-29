اخبار العالم

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 29 يناير 2020

في يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو التالي:

 

 

 الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

 

 

Advertisements

الذهب عيار 24             526. 32 ريالًا                        50.04 $

 

الذهب عيار 22              29.815 ريالًا                   45.87$

 

الذهب عيار 21            28.463 ريالات                   43.79 $

 

الذهب عيار 18            24.394 ريالاً                     37.53$

 

أوقية الذهب       1.011400  ريالاً                                1556$

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا