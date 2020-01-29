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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
في يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو التالي:
الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
الذهب عيار 24 526. 32 ريالًا 50.04 $
الذهب عيار 22 29.815 ريالًا 45.87$
الذهب عيار 21 28.463 ريالات 43.79 $
الذهب عيار 18 24.394 ريالاً 37.53$
أوقية الذهب 1.011400 ريالاً 1556$
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