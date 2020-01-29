شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7ر7 درجة يضرب منطقة الكاريبي والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 7ر7 درجة على مقياس ريختر منطقة البحر الكاريبي بين كوبا وجامايكا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 125 كيلومترا شمال غربي لوكيا، في جامايكا. وتم الشعور بالزلزال في مناطق واسعة من كوبا.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.