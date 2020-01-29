شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 7ر7 درجة يضرب منطقة الكاريبي والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 125 كيلومترا شمال غربي لوكيا، في جامايكا. وتم الشعور بالزلزال في مناطق واسعة من كوبا.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات.
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