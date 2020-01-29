شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية. وأضافت في بيانها اليوم أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت أنها بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في البلاد اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.