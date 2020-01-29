زوجة فابريغاس توجه رسالة الى المتظاهرين العراقيين

رياضة 2020-01-29 | 07:32 المصدر: 1,368 مشاهدة وجهت دانيلا سمعان، زوجة اللاعب الاسباني، سيسك فابريغاس، رسلة الى المتظاهرين في ساحات الاعتصام ببغداد والمحافظات. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات لتغيير نظام الحكم ومحاربة المفسدين. Advertisements وقالت سمعان في تغريدة على "تويتر"، "انظروا إلى شجاعة الشعب العراقي ، شعب الجبارين والشجاعة انتم يا عراقيين عملتوا ثورة عظيمة وراح تنتصروا، لأنكم أبطال وما بتخافوا!". يذكر أن سمعان سيدة لبنانية تزوجت فابريغاس منذ عام 2018 بعد علاقة استمرت لعشر سنوت.



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