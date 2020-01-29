'هذه الرمانة هدية الى ولدك'.. احباط محاولة لاستهداف صيدلية في مدينة الصدر

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة امنية احبطت تفجير رمانة هجومية على صيدلية في مدينة الصدر شريق بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك رمانة يدوية هجومية موضوعة امام صيدلية تعود لموظف في وزارة الصحة ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، من دون وقوع اية اضرار".

واضاف انه "تم العثور على ورقة بجانب الرمانة مكتوب فيها (هذه الرمانة هدية الى ولدك)".