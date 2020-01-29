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واشنطن تكشف عن حصيلة جديدة لإصابات جنودها في عين الاسد بالانبار

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اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريا بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

ويعد هذا الرقم أكبر من الذي أعلن عنه الجيش الأميركي في وقت سابق، حيث قال الرئيس دونالد ترامب في البداية إن الهجوم الذي شنته إيران في الثامن من كانون الثاني الحالي، لم يتسبب في قتل أو إصابة أي عسكري أميركي.

 

وقال اللفتاننت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاغون في بيان بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد بغرب العراق "حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريا أميركيا بإصابات دماغية"، حسبما نقلت "رويترز".

 

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وأوضح كامبل أن "31 من بين العسكريين الخمسين، تلقوا العلاج في العراق، وعادوا للخدمة، بينهم 15 جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة".

 

وأضاف أن "18 من العسكريين المصابين نقلوا إلى ألمانيا، لإجراء المزيد من التقييم والعلاج، ونقل آخر إلى الكويت وعاد إلى الخدمة".

 

وكان البنتاغون قد أعلن في بيان سابق بخصوص الأمر، أن عدد المصابين هو 34 جنديا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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