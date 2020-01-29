المعابر في خطة ترامب.. فلسطينية برقابة إسرائيلية

كشفت صفقة القرن عن أنه ستكون لدولة فلسطين "المقترحة" معابر حدودية مع الأردن ومصر، لكنها ستخضع للرقابة الإسرائيلية، بحسب الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في نص الخطة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها: "يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال معابر حدودية منظمة ستكون تحت مراقبة دولة إسرائيل".

وبحسب الخطة "سيكون لمسؤولي المعبر الحدودي الإسرائيلي استخدام أحدث تقنيات المسح والتصوير، والحق في التأكد من أنه لن يُسمح بدخول أي أسلحة أو مواد استخدام مزدوج أو أي عناصر أخرى ذات صلة بمخاطر أمنية إلى دولة فلسطين".

وتشير صفقة القرن إلى تشكيل مجلس المشرفين المكون من 3 إسرائيليين و3 فلسطينيين وممثل من الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يجتمع المجلس كل 3 أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.

ووفق الخطة: "ستوافق دولتا فلسطين وإسرائيل على ممثل الولايات المتحدة، وإن الغرض من مجلس المشرفين ليس التدخل في التدابير الأمنية في المعابر، ولكن لإيجاد طرق بنّاءة لتحسين تدفق ومعاملة الناس في المعابر".

وتوضح أنه من خلال المفاوضات، ستضع الأطراف بروتوكولا يمكن الأشخاص الذين لديهم شكاوى تتعلق بمعاملتهم في المعابر والتي لم يتم حلها بين الطرفين، ليتم التعامل معها من قبل مجلس المشرفين.





وتضيف: "في كل عام، سيقدم مجلس المعابر، مباشرة إلى حكومات كل من فلسطين، وإسرائيل، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، تقريرا عن الأداء وتوصيات تحسين غير ملزمة، جنبا إلى جنب مع أهداف للسنة التالية".

واستنادا إلى الخطة فإنه "ستعمل دولة إسرائيل عن كثب مع الأردن ومصر ودولة فلسطين لمواصلة تحسين النظام في جميع المعابر الحدودية؛ حيث سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لإسرائيل في حده الأدنى".

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وبحسب خطة ترامب، "كما يسمح القانون، فإن موظفي الأمن في هذه المعابر يجب أن يرتدوا الزي المدني دون تسمية الدولة".

وتوضح الخطة أنه "سيتم بناء طريقين للوصول إلى صالح دولة فلسطين يخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، وهذان الطريقان سيمكّنان الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى المملكة وخارجها، ووفقا لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، تسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة الدخول لدولة فلسطين".





وكان ترامب قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكدا أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين. وتابع: "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وتابع ترامب، خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا: "لن يقتلع فلسطينيون أو إسرائيليون من أراضيهم ومئات الوظائف ستوفر للفلسطينيين".

وأضاف ترامب أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، ووجّه الرئيس الأمريكي حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة وكثير من الدول ستعاونك طول الطريق".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام، قائلا: "آمل في أن يقتنع الفلسطينيون بالسلام ويوافقوا على هذه الخطة التي بذلنا فيها جهدا كبيرا".