البنتاجون: 50 عسكريا أصيبوا في المخ بهجوم "عين الأسد"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه تم تشخيص إصابة 50 عسكريا بإصابات دماغية عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عين الأسد في العراق هذا الشهر.

وقال اللفتنانت كولونيل توماس كامبل المتحدث باسم البنتاجون في بيان الثلاثاء، بخصوص الإصابات الناجمة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد بغرب العراق: "حتى اليوم، تم تشخيص إصابة 50 عسكريا أمريكيا" بإصابات دماغية.

وتشمل أعراض الإصابات الارتجاجية الصداع والدوار والحساسية تجاه الضوء والغثيان.

وقال كامبل إن 31 من بين العسكريين الخمسين تلقوا العلاج في العراق وعادوا للخدمة، بينهم 15 جرى تشخيصهم في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن 18 من العسكريين المصابين نُقلوا إلى ألمانيا لإجراء مزيد من التقييم والعلاج، ونُقل آخر إلى الكويت وعاد إلى الخدمة.

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وتابع: "هذه لمحة موجزة وقد تتغير الأعداد".

والجمعة الماضي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه تم تشخيص 34 عسكريا بإصابات في المخ عقب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة عين الأسد في العراق.

وتشير بيانات البنتاجون إلى تشخيص حالات نحو 408 آلاف عسكري أمريكي بإصابات دماغية منذ عام 2000.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أطلقت إيران 12 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تضم قوات أمريكية، ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فليق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وتصاعد القلق الدولي حول الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني في غارة أمريكية في العراق فجر 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

ودفع مقتل سليماني عدة دول غربية إلى تحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد، خشية ردود فعل انتقامية.

وقاعدة عين الأسد "القادسية سابقا" تعد ثاني كبرى القواعد الجوية العسكرية بالبلاد بعد "بلد الجوية"؛ إذ تعد مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي.