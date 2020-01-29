شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات حالة الطقس في الإمارات اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

يسود طقس مستقر وبارد نسبيا في عموم مناطق دولة الامارات الاربعاء، وتظهر السحب العالية بشكل متفرق في سماء الدولة.

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أما درجات الحرارة فتكون حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ويسود طقس لطيف نهارا وبارد نسيا ليلًا، لكنه بارد فوق الجبال العالية.

وتهب الرياح الشمالية الغربية الضعيفة الى معتدلة السرعة التي تعمل على اضطراب البحر بشكل خفيف على السواحل المطلة على الخليج العربي.