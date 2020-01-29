خطة قطرية- تركية جديدة لشن الخراب في السودان وإعادة النشاط الإخواني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

الدوحة أنقرة - الخليج 365

يواصل تنظيم الحمدين في قطر بالتقرُّب إلى السودان من جديد.



ويحاول النظام القطري اختراق الساحة السودانية.

كما تحاول الدوحة استعادة نفوذها في الخرطوم، لإعادة إحياء النشاط الإخواني في المنطقة

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وكشف اعتراف صوتي تم تداوله خلال الشهر المنصرم، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطة قطرية- تركية جديدة، لشن الخراب في السودان والعمل على ثورة مضادة لإسقاط الحكومة الانتقالية الجديدة.

وحذَّر مواطن سوداني، في المقطع الصوتي المُثير من نوايا الإخوان في الفترة الحالية وبسط أذرعهم لجذب الناس إلى الجماعات الإخوانية التابعة لنظام البشير والممولة من قطر وتركيا، وهو الأمر الذي مرَّ به بنفسه، حيث تمت دعوته على جلسة عشاء من زميل له في العمل، وتناقشا في الوضع الراهن في الخرطوم، في محاولة لفهم ميوله السياسية، لتقديم دعوة له للانضمام إلى الجماعات الإخوانية، مؤكداً له أنهم كجماعة يسعون لجمع أكبر عدد من الإسلاميين والمعارضين للنظام الحالي، للخروج في مسيرات جديدة لإسقاط الحكومة.

وأضاف المواطن: أنه تساءل عن الممول للحركة الثورية الإسلامية، فقال له مجموعة من رجال الأعمال السودانيين المحسوبين على نظام البشير، ممولين من تركيا، وبعضهم في قطر.

وهو الحديث الذي يؤكد النوايا الحقيقية لتنظيم الحمدين في التقرُّب إلى السودان من جديد، واختراق الساحة السودانية، واستعادة نفوذها في الخرطوم، لإعادة إحياء النشاط الإخواني في المنطقة.