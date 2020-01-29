وليد المعلم يستقبل بيدرسون اليوم في دمشق

وصل إلى دمشق أمس المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على أن يبدأ اليوم برنامج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.
ووفق مصادر "الوطن" السورية فمن المقرر أن يلتقي بيدرسون صباح اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين روس، وبعد يوم واحد من استقبال الرئيس بشار الأسد، للمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.
كما أن الزيارة تتزامن مع موعد الإحاطة التي ستقدم إلى الأمم المتحدة حول الوضع في سورية، وحسب مصادر "الوطن"، فإن نائبته خولة مطر، هي من سيتوجه لتقديم الإحاطة، مستفيدة من فارق التوقيت مع دمشق، حيث يطلّع بيدرسون على موقف سورية من الجولة القادمة من مفاوضات "الدستورية".
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