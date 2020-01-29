وليد المعلم يستقبل بيدرسون اليوم في دمشق

وصل إلى دمشق أمس المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون، على أن يبدأ اليوم برنامج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.

ووفق مصادر "الوطن" السورية فمن المقرر أن يلتقي بيدرسون صباح اليوم، نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزير الخارجية والمغتربين ​وليد المعلم​.

تأتي زيارة بيدرسون إلى دمشق بعد زيارة قام بها إلى ​موسكو​ نهاية الأسبوع الماضي، أجرى خلالها محادثات مع مسؤولين روس، وبعد يوم واحد من استقبال الرئيس ​بشار الأسد​، للمبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​.

كما أن الزيارة تتزامن مع موعد الإحاطة التي ستقدم إلى ​الأمم المتحدة​ حول الوضع في سورية، وحسب مصادر "الوطن"، فإن نائبته ​خولة مطر​، هي من سيتوجه لتقديم الإحاطة، مستفيدة من فارق التوقيت مع دمشق، حيث يطلّع بيدرسون على موقف سورية من الجولة القادمة من مفاوضات "الدستورية".