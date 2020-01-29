ضرب ​زلزال​ بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ​اليابان​ بالقرب من مقاطعة إيشيكاوا في جزيرة هونشو على ساحل بحر اليابان. وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأميركية أن مركز الزلزال كان على بعد 134 كيلومترا شمال غربي إيشيكاوا. من جهته، لفت مركز التحذير من تسونامي في ​المحيط الهادئ​ في هاواي إلى انه يمكن وفق تقديرات أولية أن تتشكل أمواج تسونامي خطرة تضرب السواحل الواقعة على بعد 300 كم من مركز الزلزال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.