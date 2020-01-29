أعلنت السلطات الصينية "تسجيل 25 حالة وفاة إضافيّة بفيروس "كورونا" المستجدّ في مقاطعة هوبي (Hubei) في وسط الصين، بؤرة تفشّي هذا الفيروس التنفّسي المميت"، ما يرفع إلى 131 عدد الوفيات جرّاء هذا الوباء المتفشّي في البلاد".
وأفادت بـ"تسجّيل 840 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة نفسها"، ما يرفع إلى أكثر من 5300 العدد الإجمالي للإصابات في أنحاء البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الوفيات بسبب "كورونا" في هوبي بالصين إلى 131 وتسجيل 840 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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