زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب ولاية مانيسا التركية بعد ساعات من زلزال قوته 4.8 درجات

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أنّ "زلزالًا بقوّة 4.7 درجات وقع في قضاء "آق حصار" بولاية مانيسا غربي تركيا، على عمق نحو 5.08 كيلومترًا عن سطح الأرض".
بدورها، لفتت سلطات ولاية مانيسا، إلى أنّه "لم يُسجّل أي ضرر جراء الزلزال حتّى الآن".
وفي وقت سابق، يوم أمس الثلثاء، ضَرب زلزال بقوّة 4.8 درجات على مقياس "ريختر"، قضاء "قرق آغتش" في مانيسا.
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