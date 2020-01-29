رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "بعد سقوط النظام العربي، في وجه الانظمة الإقليمية المتعددة والمتنوعة بارتباطاتها الدولية، تم ​الاعلان​ عما كنا نتوقعه، وما كان قد روج له وجرى تحضيره. ​فلسطين​ من جديد، ضحية التخاذل العربي، والغطرسة الأميركية - الصهيونية". وقال: "لا أحد يختصر الكارثة ب​التوطين​ للتحريض، فالمصيبة اكبر".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: فلسطين ضحية التخاذل العربي والغطرسة الأميركية - الصهيونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.