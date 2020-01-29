حالة الطرقات الجبلية في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: مشمش - مرجحين - ​الهرمل​، ​القموعة​ - ​القبيات​، ​عيناتا​ - ​الأرز​، أفقا - ​العاقورة​، سير ​الضنية​، ​حدث بعلبك​ - ​عيون السيمان​ و​معاصر الشوف​ - ​كفريا​". وأوضحت أنّ "الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنيّة، هي: ​فاريا​ - ​كفرذبيان​، بشري - الأرز حتّى المصعد الكهربائي، ​تنورين​ - حدث الجبة، ​اللقلوق​ - العاقورة والقبيات - الهرمل". إضغط للمزيد

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