ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ "استكمالًا للتدابير الخاصّة بعمل الصيارفة ووضع حدّ للفلتان، عِقب كتاب حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة إلى النيابة العامة المالية لملاحقة الصيارفة المخالفين لقرار وضع حدّ لأسعار الدولار في السوق خارج المصارف، ترأس سلامة أوّل أمس اجتماعًا ضمّه إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، النائب العام المالي علي إبراهيم ونقيب الصيارفة محمد المراد".
وأوضحت أنّ "الاجتماع خُصّص للبحث في الإجراءات الّتي ستواكب قرارات ابراهيم، الّذي أوقف أمس ستة صيارفة رهن التحقيق في المخالفات المرتكَبة وسُبل ضبط السوق النقدي قدر الإمكان".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: سلامة ترأس اجتماعا ضمه إلى حمود وابراهيم والمراد للبحث بإجراءات ملاحقة الصيارفة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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