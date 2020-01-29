الجمهورية: سلامة ترأس اجتماعا ضمه إلى حمود وابراهيم والمراد للبحث بإجراءات ملاحقة الصيارفة المخالفين

ذكرت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ "استكمالًا للتدابير الخاصّة بعمل الصيارفة ووضع حدّ للفلتان، عِقب كتاب حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ إلى ​النيابة العامة المالية​ لملاحقة الصيارفة المخالفين لقرار وضع حدّ ل​أسعار الدولار​ في السوق خارج ​المصارف​، ترأس سلامة أوّل أمس اجتماعًا ضمّه إلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف ​سمير حمود​، النائب العام المالي ​علي إبراهيم​ ونقيب الصيارفة ​محمد المراد​".

وأوضحت أنّ "الاجتماع خُصّص للبحث في الإجراءات الّتي ستواكب قرارات ابراهيم، الّذي أوقف أمس ستة صيارفة رهن التحقيق في المخالفات المرتكَبة وسُبل ضبط السوق النقدي قدر الإمكان".